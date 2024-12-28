«Это был удар»: Никас Сафронов раскрыл, какой недуг беспокоит его уже 10 лет

68-летний Никас Сафронов активно продолжает творить и не собирается уходить на пенсию. В целом художник не испытывает серьезных проблем со здоровьем, но есть один недуг, который беспокоит его уже долгое время.
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