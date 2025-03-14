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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «ФИА уже должна была понять: правила нужно писать так, чтобы не было никаких серых зон»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко выразил недовольство тем, что на Гран-при Испании ужесточат проверки гибкости передних крыльев.

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