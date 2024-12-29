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Новые власти в САР не хотят, чтобы Россия покинула страну «в ущерб ее отношениям с Сирией»

Новый лидер и главарь ХТШ Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya.Отношения с Россией он охарактеризовал как важные и отметил, что необходимо сохранить взаимное уважение: «Мы не хотим, чтобы Россия покинула Сирию таким образом, который не соответствует её отношениям с нами».

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