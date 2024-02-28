Юрист рассказал о применении нейросетей мошенниками

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как мошенники используют нейросети для обмана. В беседе с «Радио 1» во вторник, 27 февраля, эксперт отметил, что злоумышленники уже активно пользуются звонками и научились подменять голоса, кроме того, им всё проще становится сгенерировать «кружок» с лицом родственника или друга.