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Юрист рассказал о применении нейросетей мошенниками

Юрист рассказал о применении нейросетей мошенниками

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как мошенники используют нейросети для обмана. В беседе с «Радио 1» во вторник, 27 февраля, эксперт отметил, что злоумышленники уже активно пользуются звонками и научились подменять голоса, кроме того, им всё проще становится сгенерировать «кружок» с лицом родственника или друга.

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