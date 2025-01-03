«Динамо» хочет 25 млн евро за легионера, «ПСЖ» предложил Салаху больше, чем «Ливерпуль». Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииЦСКА может обменять Адольфо Гайча на нападающего «Ривер Плейта»Евгений Семенов, Sport24Московский ЦСКА и аргентинский «Ривер Плейт» ведут переговоры об обмене нападающими, сообщает Soy Del Millo.
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