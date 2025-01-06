Энергетический тупик: Приднестровье обвиняет Молдавию в бездействии

С призывом урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа обратилось к Молдавии Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), сообщает 6 января пресс-служба ведомства.
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