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Российские военные выбили засевшего в лесу противника в рамках СВО

Российские военные выбили засевшего в лесу противника в рамках СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали украинских боевиков, засевших в лесу. Кадры работы бойцов в рамках специальной военной операции передает РЕН ТВ.

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