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Коротко о главном

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Минобороны РФ: До освобождения жители Константиновки жили без света, воды и газа

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись, на которой мирные жители, эвакуированные Константиновки, рассказали о жизни в населенном пункте до его освобождения военнослужащими группировки войск «Южная».

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