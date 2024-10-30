Путин поручил предусмотреть льготные кредиты покупателям технологичной продукции

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить меры поддержки экспорта российской высокотехнологичной продукции, в том числе предусмотреть льготное кредитование для иностранных покупателей, сообщается на сайте Кремля.
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