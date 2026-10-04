Brazil Votes In Tight Presidential Election With South America's Future On The Line Brazilians began voting earlier this morning in a statistically tied presidential election, with incumbent socialist President Luiz Inácio Lula da Silva holding a narrow polling lead over right-wing Senator Flávio Bolsonaro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым