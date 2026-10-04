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Brazil Votes In Tight Presidential Election With South America's Future On The Line

Brazil Votes In Tight Presidential Election With South America's Future On The Line

Brazil Votes In Tight Presidential Election With South America's Future On The Line Brazilians began voting earlier this morning in a statistically tied presidential election, with incumbent socialist President Luiz Inácio Lula da Silva holding a narrow polling lead over right-wing Senator Flávio Bolsonaro.

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