Окружение Трампа признало: "Перемирия на Украине не будет". Есть приказ: "Зайти в Россию любой ценой

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
&quot;Воевать до последнего украинца!&quot; Очищают территории под Новый Израиль!
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11 час.
тн
татьяна неструева
а может до последнего русского
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6 час.
ч
чак
Ковровые бомбардировки  хохлостана.  Бить, бить и бить.
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5 час.
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