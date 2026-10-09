На Ямале стартовал конкурс на звание «Мастер фольклорного жанра». Участвовать могут представители народов ненцы, ханты и селькупы старше 30 лет, которые имеют достижения в региональных или всероссийских конкурсах, сообщили в пресс-службе губернатора региона.