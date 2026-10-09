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На Ямале стартовал конкурс на звание «Мастер фольклорного жанра»

На Ямале стартовал конкурс на звание «Мастер фольклорного жанра»

На Ямале стартовал конкурс на звание «Мастер фольклорного жанра». Участвовать могут представители народов ненцы, ханты и селькупы старше 30 лет, которые имеют достижения в региональных или всероссийских конкурсах, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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