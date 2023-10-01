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Медведев: в случае появления на Украине военные Британии будут уничтожаться

Медведев: в случае появления на Украине военные Британии будут уничтожаться

В случае появления на Украине военнослужащие Великобритании будут уничтожаться. С соответствующим предупреждением выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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tatyana
Can cat eat pinta been?
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