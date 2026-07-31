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FTimes

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Японский бизнес снова смотрит в сторону России

Японский бизнес снова смотрит в сторону России

Японский бизнес снова смотрит в сторону России Елена ГалицкаяНесмотря на сохраняющиеся политические разногласия между Москвой и Токио, в японских деловых кругах всё чаще звучат сигналы о заинтересованности в восстановлении экономических связей с Россией.

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