Японский бизнес снова смотрит в сторону России Елена ГалицкаяНесмотря на сохраняющиеся политические разногласия между Москвой и Токио, в японских деловых кругах всё чаще звучат сигналы о заинтересованности в восстановлении экономических связей с Россией.
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