Арестована избившая нунчаками школьников россиянка

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в публикации в своем телеграм-канале сообщает, что суд в Северной столице арестовал россиянку, которая заманила к себе домой подростков и избила их нунчаками .
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