Какие штрафы грозят водителям за высадку детей и инвалидов без билета и станет ли больше «зайцев»

За высадку детей и инвалидов без билета введут штрафы. Закон вступит в силу уже в сентябре. Сколько придётся заплатить нарушителям и не станет ли новый законопроект причиной роста числа юных безбилетников? «ВАС ТУТ СОТНИ ХОДЯТ» Всё чаще подобные случаи происходят и на крымских дорогах.