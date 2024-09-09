Потомок Шарля де Голля намерен жить в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с внуком экс-президента Франции Шарля де Голля и общественным деятелем Пьером де Голлем, который заявил председателю нижней палаты российского парламента о своем намерении переехать в Россию.
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