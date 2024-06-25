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Царьград

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После пяти лет в одиночной камере Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы

После пяти лет в одиночной камере Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы

Основатель WikiLeaks летит в Австралию, где его ждут жена и детиНа свободу после пяти лет в одиночной камере вышел 25 июня основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

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