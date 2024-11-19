«Школа мэров» стартовала в Великом Новгороде: чему там научат

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноября, ФедералПресс. В Великом Новгороде стартовала «Школа мэров». Участниками события стали 80 человек почти из всех субъектов страны, уточнили в официальном телеграм-канале Новгородской области.
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