Hürriyet: Эрдоган активно вмешивался в решение палестино-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно участвовал в переговорных процессах по ситуации с палестино-израильским обострением, в Анкаре выразили готовность к содействию после решения сторон о прекращении боевых действий.
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