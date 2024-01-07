Ким Кардашьян своим нарядом поддержала тренд на русский стиль

Американская актриса и предпринимательница Ким Кардашьян, будучи на отдыхе в горах, нарядилась в песочного цвета шубу и меховую шапку-ушанку, возможно отдавая дань тренду на русский стиль, появившийся в социальных сетях.
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