Шоу Алины Загитовой «Алые паруса» подверглось критике

В Госдуме считают, что тратить на это государственный бюджет как минимум странно. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на инициативу олимпийской чемпионки Алины Загитовой организовать шоу «Алые паруса».
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