Совет директоров «Черкизово» обсудит дивиденды - основные события 12 февраля

В среду, 12 февраля, совет директоров «Черкизово» даст рекомендации по дивидендам за 2024 год.В повестке заседания совета директоров "Озон Фармацевтика" - утверждение годового плана работы СД на 2025 год, а также одобрение ряда крупных сделок.
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