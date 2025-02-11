Совет директоров «Черкизово» обсудит дивиденды - основные события 12 февраля

В среду, 12 февраля, совет директоров «Черкизово» даст рекомендации по дивидендам за 2024 год.В повестке заседания совета директоров "Озон Фармацевтика" - утверждение годового плана работы СД на 2025 год, а также одобрение ряда крупных сделок.