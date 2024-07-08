Фонд святой Екатерины стал партнером выставки ИННОПРОМ-2024

Фонд святой Екатерины стал партнером международной выставки ИННОПРОМ-2024. Одна из крупнейших благотворительных организаций России впервые в своей истории на международном уровне расскажет о реализованных в Екатеринбурге проектах в области развития территорий, поддержки культуры, образования, здравоохранения, духовного просвещения, патриотического воспитания и гуманитарных программ, рассказали в фонде «Новому Дню».