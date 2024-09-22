Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Тема конфликта на Украине и разрешения на дальнобойные удары по РФ наложит отпечаток на повестку грядущей сессии Генассамблеи ООН, но она не станет победной для стран Запада.
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