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Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог

Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Тема конфликта на Украине и разрешения на дальнобойные удары по РФ наложит отпечаток на повестку грядущей сессии Генассамблеи ООН, но она не станет победной для стран Запада.

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