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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В Сети расходится трогательное видео, как жена провожает мужа в зону СВО

В Сети расходится трогательное видео, как жена провожает мужа в зону СВО "Так мило и романтично, провожали на СВО мужа и папу, на этом моменте у всех проступили слезы" 🥹❤️ - пишут nesterov.

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