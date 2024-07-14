В Сети расходится трогательное видео, как жена провожает мужа в зону СВО "Так мило и романтично, провожали на СВО мужа и папу, на этом моменте у всех проступили слезы" 🥹❤️ - пишут nesterov.
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В Сети расходится трогательное видео, как жена провожает мужа в зону СВО "Так мило и романтично, провожали на СВО мужа и папу, на этом моменте у всех проступили слезы" 🥹❤️ - пишут nesterov.