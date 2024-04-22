Микроволновое оружие: четыре системы Leonidas уже переданы ВС США, развёртывание на кораблях ВМС США с 2026 года

Изображение EpirusКонец первой четверти XXI века наглядно показал, что торпеды и противокорабельные ракеты (ПКР) – это далеко не единственные угрозы для надводных кораблей, к ним добавились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и безэкипажные катера (БЭК) – камикадзе.