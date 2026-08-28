Курс лекций по истории России прочитают в галерее на Нижегородской

Курс лекций по истории России прочитают в библиотеке №116 на Нижегородской улице. Познавательный курс создан специально для участников проекта «Московское долголетие» (55+) «На лекциях можно будет погрузиться в богатую историю русской культуры — от древности до современности.
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