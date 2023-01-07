Черные дыры и пищеварительная система, или почему Гегемон обречен

Автор F(unny)MAN для блога The Saker***автор выбрал в качестве имени идиому FunnyMAN - забавный человекПосле невероятно позитивных комментариев, которые я прочитал после своей последней статьи, я снова чувствую себя бодрым, и больше не похож на одинокого (и разумного) потерпевшего кораблекрушение, плывущего на плоту посреди океана промытых мозгов зомби.
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