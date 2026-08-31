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Регионы России

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Туристический налог в регионах России вырос в 2,5 раза за восемь месяцев 2026 года

Туристический налог в регионах России вырос в 2,5 раза за восемь месяцев 2026 года

Поступления от туристического налога в российских муниципалитетах практически за восемь месяцев достигли около 7 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.

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