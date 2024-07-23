Кайли Дженнер снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в наряде без бюстгальтера и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).