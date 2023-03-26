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Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России нет дефицита лекарственных препаратов. Как сообщает РИА Новости, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что глобальной нехватки лекарств и медицинского оборудования в России не наблюдается.

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