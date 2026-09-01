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Царьград

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Третий храм и оскудение любви: православным назвали признаки приближения конца света

Третий храм и оскудение любви: православным назвали признаки приближения конца света

Что говорят о конце света в православной традиции.Православным верующим напомнили о признаках, которые в христианской традиции связывают с приближением конца света.

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