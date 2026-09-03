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Аргументы и Факты

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Мощные удары достали до запада Украины: тайные базы НАТО разнесли в момент

Мощные удары достали до запада Украины: тайные базы НАТО разнесли в момент

Киев и Киевская область минувшей ночью стали эпицентром серии мощных взрывов. В разных районах столицы и пригородах прогремело несколько ударов, которые оставили после себя масштабные пожары и гигантские столбы черного дыма, видимые за десятки километров.

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