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Михаил Чаплыга: США и Россия договорятся?

Михаил Чаплыга: США и Россия договорятся?

Каковы истинные причины приостановки военной помощи Украине со стороны США? Какие последствия это может иметь для Украины и Европы? Какова роль дипломатических отношений между США и Россией в этом контексте? Украинский политолог Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.

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