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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко ведет в личных встречах с Пегулой перед полуфиналом US Open

Джессика Пегула вышла на Арину Соболенко в полуфинале US Open-2026. Она обыграла Эмму Наварро (3:6, 6:4, 6:3) и третий год подряд пробилась в четверку лучших в Нью-Йорке.

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