Мединский: Будем ожидать украинских переговорщиков сегодня с 10 утра

Наступили вторые сутки ожидания «прямых» российско-украинских переговоров в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский завил о том, что наши переговорщики будут ожидать украинских сегодня с 10 часов утра.
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