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Выходные в 2027 году. Сколько отдыхаем, когда берём отпуск

Выходные в 2027 году. Сколько отдыхаем, когда берём отпуск

До нового 2027 года ещё далеко, однако многие россияне уже начинают планировать будущие поездки, семейные мероприятия и отпускной график.

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