Собянин: В 23 стационарах Москвы внедрен сервис «Цифровая реанимация»

Система отображает назначения врачей и важные параметры состояния пациента В Москве продолжается цифровизация здравоохранения, направленная на повышение качества медицинской помощи и оптимизацию рабочих процессов в больницах.
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