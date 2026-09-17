Новая встреча старых знакомых.В пятницу, 18 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь матчей, а центральным событием станет противостояние «Локомотива» и «Авангарда» — одно из самых принципиальных в российском хоккее.
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