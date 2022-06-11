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В России за неделю стало на 608 официально безработных больше

В России за неделю стало на 608 официально безработных больше

За период с 30 мая по 6 июня на учет по безработице в России встали 608 человек. Как уточнили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, общее число безработных в стране достигло 687 тысяч человек.

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