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В МГУ подвели климатические итоги 2024 года

В МГУ подвели климатические итоги 2024 года

По данным Метеорологической обсерватории МГУ, 2024 год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве: средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 ºС (предыдущий рекорд составлял 8,0 ºС и был отмечен в 2020 году).

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