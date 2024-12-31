В МГУ подвели климатические итоги 2024 года

По данным Метеорологической обсерватории МГУ, 2024 год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве: средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 ºС (предыдущий рекорд составлял 8,0 ºС и был отмечен в 2020 году).