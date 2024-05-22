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Петербургский дневник

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Врач Юнусова: Ни один хороший хирург не будет навязывать операции

Врач Юнусова: Ни один хороший хирург не будет навязывать операции

Она рекомендует внимательно изучать портфолио, читать отзывы и не бояться консультироваться у нескольких специалистов Пластический хирург Юлия Юнусова в разговоре с РИАМО отметила, что ни один хороший хирург не будет навязывать операции.

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