Врач Юнусова: Ни один хороший хирург не будет навязывать операции

Она рекомендует внимательно изучать портфолио, читать отзывы и не бояться консультироваться у нескольких специалистов Пластический хирург Юлия Юнусова в разговоре с РИАМО отметила, что ни один хороший хирург не будет навязывать операции.
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