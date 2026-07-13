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Тренер Махачева: «Только Хабиб мог навязать Исламу свой стиль, Гэрри не будет диктовать условия в поединке»

Хавьер Мендес , тренер чемпиона UFC Ислама Махачева , считает, что Иэн Гэрри не сможет навязать Исламу свой стиль в предстоящем бою.

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