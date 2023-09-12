Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Пашков о реформе КХЛ: «22-24 команды в плей-офф, 55-60 матчей в чемпионате. Зачем лишать игроков тренировочного процесса?»

«В первую очередь нужно убирать эти огромные отпуска. Кто сказал, что в плей-офф выходят именно 16 команд? Если запустим туда, скажем, 20 или 24 команды, то получим лигу, которая играет март и апрель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх