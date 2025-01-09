Прямо в новогоднюю ночь в Тамбове произошёл калечащий инцидент, вызвавший серьёзный резонанс в обществе.
Оправдать насилие?: Мужчина отправил в реанимацию 17-летнего подростка, который угрожал изнасиловать его жену. Что скажете?
Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
Мы 20 лет обращались в полицию и участкового вызывали и писали жалобы, результат нулевой. Приедут поговорят и все. А нам говорят не убили же. Ничего не решается. Поэтому будут такие результаты. Народ сам будет решать.
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32 мин.
Леопольд Счастливый
менять такие законы давно уже пора! ибо из-за таких "законов" и растут такие уроды! в СССР подобное было возможно, чтобы старшеклассники издевались над учителем физкультуры - женщиной! или чтоб ученик кидался драться на учителя? ведь эти уроды как раз и воспитываются в той среде, которая воспитывается КАПИТАЛИЗМОМ! потому, что при этом строе никому нет дела до воспитания вообще! капитализм долой!
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23 мин.
Лш
Лариса шумбасова
Таким малолетним уродам надо надо руки отрубать и все что ещё висит! А мамашки этих ублюдков пусть до конца жизни оплачивают моральный и физический ущерб пострадавшим. Не смогли воспитать достойными детей, пусть расплачиваются с обществом хотя бы так.
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23 мин.
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