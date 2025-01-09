Оправдать насилие?: Мужчина отправил в реанимацию 17-летнего подростка, который угрожал изнасиловать его жену. Что скажете?

ВЕ Валентина Евсеева Мы 20 лет обращались в полицию и участкового вызывали и писали жалобы, результат нулевой. Приедут поговорят и все. А нам говорят не убили же. Ничего не решается. Поэтому будут такие результаты. Народ сам будет решать.

Леопольд Счастливый менять такие законы давно уже пора! ибо из-за таких "законов" и растут такие уроды! в СССР подобное было возможно, чтобы старшеклассники издевались над учителем физкультуры - женщиной! или чтоб ученик кидался драться на учителя? ведь эти уроды как раз и воспитываются в той среде, которая воспитывается КАПИТАЛИЗМОМ! потому, что при этом строе никому нет дела до воспитания вообще! капитализм долой!