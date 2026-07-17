Депутат Кошелев күпкатлы агач йортлар төзү темпы үсешен фаразлады

Россиядә агач конструкцияләрдән (CLT-панельләрдән) күп фатирлы йортлар төзү темплары үсәчәк. Мондый фикерне Дәүләт Думасының төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык комитеты рәисенең беренче урынбасары Владимир Кошелев белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии