Что можно получить за ОГЭ в 2024 году: максимальное и минимальное количество баллов по разным предметам Евгения КомароваВ 2024 учебном году 9-классники, согласно традиции, подвергаются выпускным экзаменам ОГЭ.
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