Смертельное ДТП под Волгоградом: водитель Hyundai Creta погиб в результате столкновения с фурой

Авария со смертельным исходом произошла 8 ноября 2024 года под Волгоградом. Вечером приблизительно в 21:25 на 9 километре мостового перехода через реку Ахтуба легковой автомобиль Hyundai Creta столкнулся с грузовым автомобилем, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.