Смертельное ДТП под Волгоградом: водитель Hyundai Creta погиб в результате столкновения с фурой

Авария со смертельным исходом произошла 8 ноября 2024 года под Волгоградом. Вечером приблизительно в 21:25 на 9 километре мостового перехода через реку Ахтуба легковой автомобиль Hyundai Creta столкнулся с грузовым автомобилем, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии