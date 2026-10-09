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Таганский суд Москвы арестовал экс-владельца «Ленты» Костыгина

Таганский суд Москвы арестовал экс-владельца «Ленты» Костыгина

Дмитрий Костыгин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве, связанном с деятельностью в ретейлере «Юлмарт» в 2017 году.

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